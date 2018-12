’Harvey Weinstein pochte over seks met Jennifer Lawrence’

Variety meldt dat de vrouw een zaak tegen Weinstein heeft aangespannen omdat hij haar zou hebben gedwongen tot orale seks. Ook masturbeerde hij volgens haar verschillende keren in haar bijzijn en dreigde hij haar carrière te dwarsbomen als ze zou tegenstribbelen.

In de rechtbankdocumenten staat te lezen dat de gevallen filmproducent de actrice in 2013 in zijn kantoor tegen de grond zou hebben gewerkt om vervolgens haar ondergoed uit te doen. Zodra de actrice duidelijk maakte hier niet van gediend te zijn, vroeg hij haar of ze wel echt actrice wilde zijn.

Hij zou haar hebben gezegd haar ’dromen uit te kunnen laten komen’ met als bewijs: „Ik ben naar bed geweest met Jennifer Lawrence en zie hoe ver ze gekomen is: ze heeft net een Oscar gewonnen.” Lawrence ontkende dit vrijdag. „Mijn hart breekt als ik denk aan alle vrouwen die slachtoffer zijn van Harvey Weinstein”, reageert ze. „Ik heb alleen een professionele relatie met hem gehad. Dit is weer een voorbeeld van de leugens die hij gebruikte om talloze vrouwen in de val te lokken.”

Weinstein wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie.