Kanye en Ariana ruziën op Twitter

„Mensen, ik weet dat volwassen mannen online aan het bekvechten zijn, maar Miley en ik hebben nieuwe songs gedropt. Dus als jullie je nu even kunnen gedragen, kunnen wij meiden even shinen”, schreef Ariana. Dat was duidelijk tegen het zere been van Kanye. Hij schreef in een reactie dat de ruzie met Drake slecht voor hem was en dat Ariana met haar tweet hem gebruikte om publiciteit te genereren voor haar single.

„Ik heb helemaal niemand nodig om mijn songs te promoten”, twitterde een licht geïrriteerde Ariana terug. Haar tweet was grappig bedoeld. „Maar dat kwam waarschijnlijk verkeerd over. Ik bied mijn verontschuldigingen aan en hoop dat je je beter voelt.”

