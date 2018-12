Kris Kross slaat handen ineen met Davina Michelle

Klaas van der Eerden krijgt de eer de dj’s aan te kondigen en maakt direct al de ietwat voor de hand liggende grap dat niemand minder dat Kris Kross, het rapduo bestaande uit Mac Daddy en Daddy Mac (Jump) in de studio zit. Niets blijkt echter minder waar: het Amsterdamse trio Kris Kross vergezelt de heren en vertelt ronduit over hun laatste en aankomende projecten.

Zo laten ze weten dat er volgende week al een Nederlandstalige nieuwe plaat uitkomt met Maan, Tabitha en Bizzey. Ook verklappen ze samen te werken met Davina Michelle. „Dat vinden we wel heel tof. We zijn gewoon echt gek op die Nederlandse markt. We hebben ons eerst heel erg gefocust op de buitenlandse markt en nu denken we: het is best wel tof om dat Nederlandse publiek aan te spreken, dat is toch je thuisbasis.”