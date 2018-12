Victoria’s Secret model: ’Dit werk is eenzaam’

De 26-jarige schone verhuisde van Nieuw-Zeeland naar New York toen ze 16 was om haar carrière op gang te helpen. En hoewel deze stap daadwerkelijk heeft geholpen, heeft het er ook voor gezorgd dat Georgia zich erg alleen voelde. „Ik was altijd eenzaam. Zeker in het begin was het niet eenvoudig, ik was continu in gevecht om door te gaan”, vertelt ze aan Stellar magazine.

Behalve dat ze niemand kende in New York en haar vrienden en familie achter zich had gelaten, kreeg ze ook niet echt de kans mensen te ontmoeten, omdat ze voor haar werk altijd moest reizen. „Ik ben nooit lang op één plek. Dat maakt het erg lastig een vriendje te vinden.” Al helpt het ook niet mee dat wanneer Georgia een keer niet aan het werkt is, ze het liefst thuis blijft. „Je vindt nooit een nieuwe liefde op de bank, zeker?”