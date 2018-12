Grote paniek om Pete Davidson na verontrustend bericht

„Ik wil niet meer op deze wereld zijn. Ik doe mijn best om hier voor jullie te blijven, maar ik weet niet hoe lang ik dat nog kan. Ik heb altijd geprobeerd mensen te helpen. Onthoud dat ik het je gezegd heb”, schreef de komiek die al jaren vecht tegen zijn bipolaire stoornis. IN het verleden sprak hij zich ook al uit over zijn suïcidale gedachtes.

Davidson liet het bericht slechts enkele minuten staan en verwijderde vervolgens al zijn foto’s op Instagram. Zowel fans als collega’s maken zich grote zorgen om zijn gezondheid. Ariana Grande, met wie hij verloofd was, liet op Twitter weten dat ze meteen naar hem toe is gegaan.

„Het spijt me zo dat ik een domme grap maakte. Ik wilde niemand kwetsen. Ik wil alleen maar dat iedereen gezond en gelukkig. Alsjeblieft”, reageerde ze naar aanleiding van een eerdere ruzie op Twitter tussen haar en Kanye West waarbij de rapper haar ervan beschuldigde misbruik te maken van zijn mentale gezondheid om aandacht te vragen voor haar nieuwe single. Vlak voor het zorglijke bericht liet Pete nog weten dat hij Kanye steunt en trots is op het gegeven dat hij open is over zijn gezondheid.

Bekijk ook: Kanye en Ariana ruziën op Twitter

„Ik ben nu beneden en ik ga nergens heen voor als je iets of iemand nodig hebt”, gaat Ariana verder. „Ik weet dat je iedereen hebt die je nodig hebt en dat ik daar niet bij hoor, maar ik ben er wel voor je.”

Verschillende beroemdheden hebben inmiddels steunbetuigingen op sociale media geplaats. „Pete Davidson... Houd vol. Er is heel veel hulp. Geef je over aan liefde. We zijn er voor je. En accepteer daarna de hulp die er is. Ik bid voor je. Ik begrijp je en het wordt beter”, schrijft Jada Pinkett Smith.

„We kunnen zo ongevoelig zijn. God zegen Kanye en Pete. Luchthartig doen over psychische aandoeningen zegt meer over de ander dan over jou. Stop ermee om het woord liefde uit te spreken, maar draag het uit. Liefde is een handeling”, reageert Nicki Minaj.

Ook Jon Cryer probeerde hem te bereiken en hoewel hij Davidson nog niet persoonlijk heeft gesproken, laat Cryer wel weten dat Pete bij Saturday Night Live aanwezig is en er voor hem gezorgd wordt. Waarom hij zijn Instagram heeft verwijderd, is nog niet duidelijk. Vermoed wordt dat hij dit heeft gedaan om niet langer geconfronteerd te hoeven worden met alle haat op sociale media.