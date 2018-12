Idris Elba twijfelt over titel ’Sexiest Man Alive’

„Als ik terugdenk aan vroeger, aan plekken als The Spot (een nachtclub uit de 90’s in Londen). Als we in die omgeving naar elkaar zouden kijken. Een plek die erg multicultureel was. En je had dat gezegd dat ik er goed uit zag, dan zou ik denken: ’Oke!’”, vertelt Idris aan Bang Showbiz. „Voor ons was dat was dat een erg sexy plek. Het was sexy omdat het cultureel bevrijdend was.”

Volgens de 46-jarige acteur kwamen er op die plek alleen maar mooie mensen, van verschillende achtergronden die gewoon genoten. „Maar als je dan bijvoorbeeld naar Newcastle zou gaan, ben ik misschien niet... Ik weet niet of ze me op zo’n plek ook aantrekkelijk vinden, omdat ik er niet uit zie als de mannen die daar mooi worden gevonden”, gaat hij verder.

„Ik ging naar Amerika en ik werd daar gezien als een goed uitziende acteur, maar alleen voor donkere vrouwen. Het is pas sinds kort dat ook andere mensen denken dat ik aantrekkelijk ben.”

