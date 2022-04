Rihanna weigert zwangerschapskleding: ’Ik schaam me niet voor mijn lichaam’

„Mijn lichaam doet momenteel ongelooflijke dingen, en daar ga ik me niet voor schamen”, aldus Rihanna.

Wie minder blij is met het feit dat de zangeres weigert zwangerschapskleren te dragen, is haar styliste. „Voor haar is het een ramp. Mijn maten kunnen letterlijk van uur tot uur veranderen.” Toch wil de zangeres zich modieus blijven kleden. „Toen ik erachter kwam dat ik zwanger was, zei ik direct: ik ga nooit winkelen in een winkel voor zwangerschapskleding.”

Rihanna is de afgelopen tijd meermaals blakend van geluk gezien bij diverse mode-evenementen, waar ze vol trots haar groeiende babybuik showt. Dat haar lichaam wat ronder en voller wordt omarmt ze met liefde: „Dat is juist wat bij die ’zwangerschapsgloed’ hoort”, liet ze eerder aan Elle weten.

Rihanna en haar vriend A$AP Rocky maakten eind januari bekend hun eerste kind te verwachten.