Jutta Leerdam zit op een roze wolk: ’Jake is geen bad boy’

„Ik ben heel erg verliefd”, vertelt Leerdam. „Ik heb het heel leuk met hem.”

In de uitzending wordt besproken dat sommigen de Amerikaan zien als een ’bad boy’. Over de YouTuber gaan verschillende verhalen rond en er zijn aantijgingen gedaan van onder meer seksueel misbruik. Leerdam laat echter weten dat hij „superlief” is en „geen bad boy.” „Het zijn roddels.” Meer wil de schaatsster er niet over kwijt.

Menstruatie

Jutta kreeg „megaveel” reacties na haar openheid over haar ongesteldheid tegenover de NOS. Leerdam liet na een race in Calgary, die ze won, aan de NOS weten zich eigenlijk niet goed te voelen vanwege haar ongesteldheid. De video kreeg veel media-aandacht.

„Ik werd heel licht in mijn hoofd. Ook een beetje duizelig, daardoor kon ik bijna niet meer voor de camera staan”, vertelde Leerdam eind vorig jaar aan de NOS. „Ik was zaterdag heel erg ongesteld en heb veel bloed verloren. Ik was er deze keer zo ziek van.”

Leerdam is naar eigen zeggen „heel open qua persoon”, vertelt ze bij College tour. „Ik kwam Bert tegen en hij vroeg wat er is.” Daarmee doelt Leerdam op NOS-journalist Bert Maalderink. De schaatsster voelde zich op dat moment ziek door haar ongesteldheid, vertelt ze bij College tour, en vroeg zich even af of ze dat voor de camera ging vertellen. „Toen ik dat me afvroeg dacht ik eigenlijk: waarom niet?” Want, vervolgt Leerdam, „elke vrouw heeft het.”

De schaatsster kreeg na haar openheid veel reacties, laat ze weten. Zo zeiden vrouwen dat ze er makkelijker open over konden zijn als ze ongesteld zijn. „Ik heb de positie dat ik iets kan doen. Ik wil ook wel wat veranderen.”

Met Gala

De schaatsster onthult verder ook dat ze graag een keer naar het Met Gala in New York zou willen gaan. „Ik vind het wel leuk”, zegt Leerdam. „Dat zou toch heel vet zijn.”

Wanneer presentator Twan Huys vraagt wat Leerdam dan aan zou doen naar het modegala in het Metropolitan Museum of Art, antwoordt ze: „Ik moet eerst uitgenodigd worden.”

Huys grapt daarop dat de organisator van het gala, mode-icoon Anna Wintour, vast naar de uitzending van College tour kijkt. Mocht de redactie het naar haar kunnen doorsturen dan „zou het leuk zijn”, lacht Leerdam. „Gaan we regelen”, reageerde Huys.