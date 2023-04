Rob Kemps bevestigt geruchten: relatie is over

Via een post op zijn Instagrampagina lijkt Kemps indirect te reageren op geruchten die de laatste dagen circuleerden op diverse juicekanalen. Zo werd onder meer beweerd dat hij inmiddels een affaire zou hebben met een achtergronddanseres van zijn feestact Snollebollekes.

Of dit waar is laat Kemps in het midden: „We zijn uiteraard aan niemand verantwoording schuldig maar wel is het zo dat we willen voorkomen dat er verhalen rondgaan die niet juist zijn”, zo schrijft de voorman van Snollebollekes bij zijn post.

De 37-jarige Kemps en zijn inmiddels ex-vriendin verwelkomden vorig jaar juni nog dochtertje Lola. In november 2019 werd hun zoontje Manu geboren. Daarnaast deelden ze de zorg voor Demi en Chrissi, twee kinderen uit een eerdere relatie van Miriam.

Harmonie

De zanger benadrukt dat er nog steeds goed contact is: „We houden nog steeds van elkaar en zullen dat blijven doen, maar wel op afstand en in goede harmonie voor de kinderen. We zijn al heel ons leven beste vrienden, ruim 19 jaar, en zullen dat ook blijven.”