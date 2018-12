Club Egzotik stopt, Koolhoven krijgt ander podium

Egzotik heeft tien jaar bestaan; de laatste filmavond in Eye is op vrijdag 18 januari. De wereldberoemde Italiaanse regisseur Enzo G. Castellari zal deze avond aanwezig zijn bij de vertoning van zijn politiethriller La polizia incrimina la legge assolve uit 1973 én een verrassingsfilm.

Het is een bewuste keuze om de 80-jarige Castellari in het zonnetje te zetten tijdens de laatste Egzotik; dat gebeurde ook op de eerste filmavond in januari 2009. Verder wordt 18 januari ter afscheid aan de maandelijkse filmclub het Grote Cinema Egzotik Koffietafelboek gepresenteerd, met essays, affiches en herinneringen aan de afgelopen tien jaar.

Koolhoven krijgt wel een ander programma in Eye. De maker van Brimstone en Oorlogswinter zal elke maand een avond vertellen over films en oude scènes en trailers vertonen. De eerste editie van De Keuze van Koolhoven is eind maart. De kaartverkoop voor de laatste editie van Egzotik gaat komende week van start.