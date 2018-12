Bon Bini Holland 2 in top best bezochte films

De komedie Bon Bini Holland 2, met Jandino Asporaat, staat op de tweede plek. Het vervolg op de hitfilm van twee jaar terug trok in de eerste drie dagen al meer dan 73.000 bezoekers. Op plek 4 in de lijst met best bezochte films staat de romantische komedie All you need is love van regisseur Will Koopman. De film, geïnspireerd op het populaire liefdesprogramma van Robert ten Brink, trok in nog geen anderhalve week al 154.000 mensen naar de bioscopen.

Ook in de filmhuizen blijven Nederlandse (co)producties het goed doen. Hier trekt onder meer de Belgisch-Nederlandse film Girl, die zaterdag meerdere malen in de prijzen viel bij de European Film Awards, nog steeds volle zalen. Het debuut van regisseur Lukas Dhont vertelt over een jonge transgender die graag ballerina wil worden. Ook De Dirigent van regisseur Maria Peters doet het nog steeds goed in de arthouse. Het drama vertelt over de eerste vrouwelijke dirigent ter wereld, de Nederlandse Antonia Brico.

De best bezochte film in de Nederlandse bioscopen is op dit moment trouwens Aquaman, de nieuwe actiefilm van stripproducent DC Comics. Op de derde plaats staat nog steeds Bohemian Rhapsody, de biografiefilm over de band Queen en voorman Freddie Mercury in het bijzonder. Het veelgeprezen muzikale drama passeerde vrijdag de grens van één miljoen bezoekers en mag zich daarom de best bezochte bioscoopfilm van 2018 noemen.