Ronnie Flex sluit jaar af met grootste concert ooit

Hoewel het zijn grootste eigen show tot nu toe is, heeft Ronnie al voor hetere vuren gestaan. Zo stond hij met zijn band ook al op festivals als Lowlands en Pinkpop, die tien keer zo veel publiek trekken als de 6000 man die in AFAS Live past. Desondanks is het concert in AFAS Live voor Ronnie ’echt een droom die uitkomt’.

„Vorig jaar stond ik voor het eerst met Deuxperience in kleine popzalen. Ik had nooit gedacht dat ik zoveel plezier kon hebben in mijn shows als dat ik met deze band heb”, blikte de zanger terug toen hij zijn show in AFAS Live aankondigde. „We hebben echt iets weten neer te zetten waar ik trots op ben. Dit jaar resulteerde dat al in een uitverkochte tour in grote zalen. Dat ik nu een jaar later een show kan aankondigen van dit kaliber is wel echt een droom die uitkomt.”

Ronnie Flex sluit zijn jaar in ons land dan wel af in AFAS Live, bij onze zuiderburen moet hij nog aan de bak. Op 23 december staat hij met zijn band in de AB in Brussel. In het nieuwe jaar trekt Ronnie Flex weer door ons land met Deuxperience. Dit voorjaar doet hij onder meer Utrecht, Nijmegen en Tilburg aan.

