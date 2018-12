Offset onderbreekt optreden Cardi B om haar terug te smeken

Tijdens haar optreden in Los Angeles op het Rolling Loud Festival zaterdagavond, verrastte de rapper het publiek door midden in haar concert op het podium te verschijnen met een grote bos bloemen en een taart. Op de taart stond de smeekbede: ’Take Me Back Cardi’.

Het moment werd op video opgenomen. Op de beelden is te zien hoe de twee wat woorden uitwisselen, waarna Offset het podium verlaat en Cardi de bloemen en de taart laat verwijderen. Zij was de hoofdact van het festival zaterdagavond.

Op Twitter spreken fans schande van hoe de relatieperikelen tussen de twee ’uit de hand lopen’. Ze vinden de actie van Offset eerder manipulatief dan romantisch. Cardi B liet vorige week weten weg te gaan bij de rapper met wie ze nog maar kort getrouwd was en in juli dit jaar baby Kulture kreeg. Naar verluidt zou hij vreemdgegaan zijn.

Bekijk ook: Cardi B dist Offset in aangepaste songtekst