Matt Damon ontroert kijkers met eerbetoon vader

De acteur vertelde in de show hoe hij fijne herinneringen heeft aan de periode rond kerst. Hij en zijn broer probeerden als kleine jongens lang wakker te blijven zodat ze SNL konden kijken met hun vader. Nu zijn het zijn eigen vier kinderen die laat opblijven om Matt op tv te zien.

„Toen ik opgroeide, gingen mijn broer en ik om het weekend naar mijn vaders huis en hij vertelde ons dat als het ons lukte om op te blijven tot 1 uur in de nacht, dat we dan Saturday Night Live konden kijken. Dus elke week weer probeerden we wakker te blijven, maar het lukte pas toen ik acht jaar was. Ik snapte waarschijnlijk ook niet alle grappen, maar ik lachte om alles waar mijn vader om lachte.”

Matt Damon verloor zijn vader vorig jaar. „Mijn vader begreep dat er niets in de wereld belangrijker was dan lachen met de mensen van wie je houdt.” Daarop bracht Matt een toast uit aan alle ouders die hun kinderen tot laat laten opblijven ’om goede redenen’.

Later stal hij nog de harten van kijkers met zijn komische terugblik op ’de beste kerst ooit’.