Kim Kötter helemaal klaar met beledigingen over haar lijf

Kim, betrokken bij Miss Nederland, is het helemaal zat, al dat ongenuanceerde commentaar dat ze zomaar voor de voeten geworpen krijgt. Ze deelt op Instagram de opmerkelijke vragen en kritieken die ze krijgt. Dat varieert van vragen of ze wel goed eet en dat ze ’zeker elke dag sport’ tot opmerkingen als „Je bent veel kleiner in het echt” en „Je bent op tv veel dikker.” Ook wagen mensen het haar te manen rechtop te zitten, want ’daar word je veel knapper van’ en durven ze te zeggen dat ze haar ’ helemaal niet zo mooi vinden’.

Ongehoord, vindt de presentatrice. „Dat zeg je toch ook niet tegen je buurvrouw??” En denk niet dat ze op deze manier om complimenten vraagt, haar verzoek luidt alleen maar: „Gewoon normaal doen. Ik ben ook een mens.”

In een latere post voegt ze daaraan toe dat ze ’onzeker als de pest’ is geweest, omdat ze vaak ’botje’ werd genoemd. Ze wil dan ook voor eens en voor altijd duidelijk maken aan de mensen die haar te dun vinden: „Ik ben zo geboren. Ik heb me er lang genoeg voor geschaamd. Verstop altijd mijn benen. .(...) Ik eet als een paard. Ik sport voor geen meter. Het is wat het is. En daarmee Schluss.”