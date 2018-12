Prins Harry geeft jarenlange familietraditie op voor Meghan

De 34-jarige Harry gaat al meer dan twintig jaar mee op de jacht, samen met prins William en hun vader prins Charles. Zelfs Williams zoon George gaat al mee, al is hij nog maar 5 jaar. Het is dus een heel zwaarwegende beslissing die prins Harry neemt omwille van zijn vrouw Meghan, ingegeven door haar liefde voor dieren. Zij is tegen de jacht en tegen het dragen van bont.

Waar de traditionele gezamenlijke jacht hen juist in deze tijden van spanning misschien weer wat dichter bij elkaar had kunnen brengen, doet dat nu juist het tegenovergestelde. Opnieuw geeft Harry zijn Meghan haar zin. Britse royaltywatchers vrezen dan ook het ergste, schrijft Daily Mail, nu hij haar opvattingen voorrang geeft boven het samenzijn en de familietradities. De spanningen zullen daarmee alleen maar oplopen.

De eerste geruchten over spanningen binnen de paleismuren ontstonden toen de derde persoonlijke assistent van prins Harry en Meghan vertrok. Meghan zou het haar personeel flink lastig maken met haar veeleisendheid. Prins William zou het al langer niet eens zijn met het gedrag van de voormalig actrice, wat ook voor spanningen zorgde tussen de twee broers. Dat daarop het jongste koninklijke koppel niet langer op Kensington Palace bleef wonen, maar intrek nam in Frogmore Cottage in Windsor, leek het vermoedens alleen maar te bevestigen.

