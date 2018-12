Dafne Schippers kapot: hondje onder trein

„Het is zo moeilijk om in woorden te vatten hoeveel pijn en verdriet ik nu voel. Er is een vreselijk ongeluk gebeurd vandaag, waarbij mijn grootste vriend Aussie Sammie is overleden. Ze werd geraakt door een trein. Vaarwel mijn lieve Sammie. RIP”, schrijft Dafne bij een foto van de Australische herder.

In de korte tijd dat Dafne het bericht heeft geplaatst, hebben al meer dan duizend mensen hun meeleven betuigd. Ook op het eigen Instagram van het hondje reageren fans bedroefd.