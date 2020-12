Piers Morgan vult prijzengeld spelshow aan met gulle donatie

Morgan beet zich stuk op de vraag welke oud-wereldkampioen Formule 1 geen voormalig teamgenoot was van de Britse coureur Lewis Hamilton. Hij gokte op Jenson Button, maar had eigenlijk Kimi Räikkönen moeten kiezen.

De Brit ging er wel sportief mee om. „Ik zal het restant zelf betalen. Het goede doel krijgt het geld, wat er ook gebeurt. Ook al komt het van jou, de show of van mijzelf”, zei hij tegen presentator Jeremy Clarkson. „Het goede doel gaat niet verliezen. Ik verlies alleen maar dat wat er nog van mijn reputatie over is.”

Groot verschil

Met de eigen bijdrage van 15.000 pond komt de totale donatie aan het goede doel op 16.000 pond. Nikki Scott is blij met het geld. Zij richtte de organisatie in 2010 op nadat haar man op missie in Afghanistan overleed. „Ik zat de hele tijd op het puntje van m’n stoel tijdens het programma. We voelen ons zo vereerd dat Piers ervoor koos om Scotty’s Little Soldiers te steunen”, vertelt Scott zondag aan Thetford & Brendon Times.

„Het is fantastisch dat hij 15.000 pond uit eigen zak aan het goede doel gaat doneren bovenop de 1000 pond die hij al heeft gewonnen”, vervolgt ze. ”16.000 pond kan een groot verschil maken voor ons en voor de kinderen die we ondersteunen. We kunnen hem niet genoeg bedanken.”