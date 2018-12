Weinsteins naam nu ook van longcentrum verwijderd

In 2012 kondigde de voormalige filmmagnaat met veel bombarie aan dat het ziekenhuis de Harvey and Georgina Weinstein National Heart and Lung Transplant Center ging openen, vernoemd naar hem en zijn toenmalige vrouw, ontwerpster Georgine Chapman. Hij wierf geld voor de afdeling tijdens de première van het Oscarwinnende Silver Linings Playbook waarin Jennifer Lawrence en Bradley Cooper een hoofdrol spelen. De laatste was dan ook bij de opening destijds aanwezig, evenals andere sterren als Julia Stiles en Chris Tucker. Na alle schandalen rond Weinstein is zijn naam van het longtransplantatiecentrum verwijderd.

Wat er precies van het centrum is geworden, kunnen medewerks van het ziekenhuis en de vertegenwoordiger van Weinstein niet vertellen. Zijn woordvoerder weet alleen dat Weinstein ooit een half miljoen dollar heeft opgehaald voor het centrum, nadat een vriend van hem een transplantatie nodig had. En zo eindigt volgens de krant een zoveelste armzalige poging tot filantropie van Weinstein.