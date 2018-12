Stripclub Scores biedt Stormy Daniels baan aan

Daniels moet het enorme bedrag betalen nadat ze een zaak tegen president Donald Trump verloor, waarin ze hem beschuldigde van smaad omdat hij haar in een tweet een leugenaar genoemd had. De rechter ging niet mee in haar claim, waardoor zij voor de kosten van de rechtszaak voor Trump moet opdraaien, die driehonderdduizend dollar bedragen.

Nu biedt Scores haar een grote klus aan: ze mag elke show doen die ze maar wil in eender welke van hun clubs door het land. Volgens Page Six stelt de organisatie: „Scores trekt altijd een luxe clientèle, dus we hebben er alle vertrouwen in dat deze baan haar zal helpen het geld bij elkaar te krijgen.” Of ze de baan hiervoor echt nodig heeft, is de vraag. In interviews gaf ze vaker aan met haar carrière als pornoactrice en -producer genoeg geld te verdienen.

