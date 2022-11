Kevin Spacey voor zeven nieuwe misdrijven aangeklaagd in Engeland

Binnenland

Officier: moordwapen Peter R. de Vries lag in schuurtje in Alphen aan den Rijn

Het wapen waarmee Peter R. de Vries is doodgeschoten kwam uit een opslag in Alphen aan den Rijn. Dat zei de officier van justitie dinsdag op een inleidende zitting in de rechtbank in Zwolle rond een grote wapenopslag die in maart in een schuurtje in een woonwijk in Alphen aan den Rijn is ontdekt.