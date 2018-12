Koningin Elizabeth krijgt nieuwe gouverneur-generaal

David Hurley, voormalig chef staf van de Australische strijdkrachten, is nu nog gouverneur van de deelstaat Nieuw Zuid-Wales. Volgend jaar maart zit de vijfjarige ambtstermijn van de huidige gouverneur-generaal Sir Peter Cosgrove erop. De Australische premier Scott Morrison heeft hem gevraagd nog even aan te blijven tot er federale verkiezingen zijn gehouden. Die moeten in mei 2019 plaatsvinden. Maar daarna treedt David Hurley aan, met als bijkomend voordeel dat hij nog kan waken over de deelstaatverkiezingen die in maart op de agenda staan in Nieuw Zuid-Wales.

Oppositiepartij Labor had Morrison gevraagd om Cosgrove te vragen enkele maanden langer aan te blijven en te wachten met een benoeming van zijn opvolger. Op die manier zou een eventuele nieuwe premier de kans krijgen een nieuwe gouverneur-generaal voor te dragen bij de koningin. Morrison heeft dat verzoek maar voor de helft ingewilligd.