’Bedreigd worden, oké, maar blijf van mijn familie af’

De acteur kwam begin december in de besloten Facebookgroep Marorokkanen Bijeen onder vuur te liggen nadat een post die aanvankelijk ging over zijn uitstekende optreden in Mocro Maffia uitliep op een scheldpartij. De reden: het feit dat Akkabi in de film Chez Nous de rol speelde van homoseksuele beveiliger. Toen er vervolgens in de groep foto’s opdoken van zijn familieleden, besloot hij in te grijpen.

„Mijn familie werd exposed, er werden bijvoorbeeld foto’s van mijn broer geplaatst. Ik kon niet reageren, het in die besloten groep laten, maar met de wetenschap dan blijft het topic altijd bestaan met de foto’s van mijn familieleden erin. Of ik ga ditzelfde spelletje meespelen, ik plaats het op mijn twitter. Door het te plaatsen weet ik al: men gaat daar een persbericht van maken.”

De ophef die rond deze reële homohaat ontstond was opmerkelijk genoeg lang niet zo groot als de lollig bedoelde uitspraken van Johan Derksen, die zelfs de vicepremier en de minister van emancipatie in beweging kregen. Toch bereikte Akkabi wel zijn doel. ,,Dat topic werd daardoor in ieder geval in no time verwijderd. De foto's van familieleden gingen daardoor ook weg.”

,,Je mag mij gewoon aanpakken. Je mag al mijn keuzes verschrikkelijk vinden. Ik vind het niet erg om bedreigd te worden. Dat is allemaal oké, zolang het maar op mij gericht is. Op het moment dat ze mijn familie daar bij betrekken, dat vind ik niet fijn.”

Dat korte tijd later zijn Mocro Maffia-collega Nasrdin Dchar onder vuur werd genomen door moslims omdat hij een kerstboom in huis had, snapt Akkabi ook niet. „Je kunt toch niet haten op iemand die een kerstboom in zijn huiskamer in Nederland heeft staan. Als een van de grootste supermarkten van Marokko al eind november een hele kerstafdeling heeft. Het is totale onwetendheid. Je hebt hele kerstmarkten in Rabat, Marokko. Waar hebben we het over?”

Toch heeft hij wel een soort verklaring. ,,Ik denk wel dat er een groep is die zo obsessief bezig is met religie, dat ze tegen alles wat daar niet inpast, keihard moeten bestrijden. Het lijkt voor hun alsof hun hele religie wordt afgenomen. (...) Ik denk dat als publieke figuren zoals Nasrdin en ikzelf, dan iets doen wat niet volgens dat narratief is - namelijk wij moslims leven op deze manier – dan nemen ze daar stelling tegen en soms vrij heftig.”