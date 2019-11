Zangeres Anastacia verzorgt opening Sportgala

De soul-, pop- en rockzangeres uit Amerika - bekend van de hits Not that Kind en I'm Outta Love - is in Nederland op tournee met de musical We Will Rock You. Ook zangeres Floor Jansen en zanger Tim Akkerman zullen optreden. De zangeres van de Finse metalband Nightwish en de voormalige zanger van Di-rect brengen samen een ode aan de sport. Het cabaretduo Van der Laan en Woe kijken terug op het sportjaar.

Het sportgala wordt gepresenteerd door Tom Egbers en Dione de Graaff. Sjoerd van Ramshorst ontvangt de feestelijk geklede sporters op de rode loper. NOS Studio Sport maakt op 1 december de genomineerden bekend.