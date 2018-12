Sterren warmen op voor The Christmas Show

Musicalactrice Celinde Schoenmaker speelt de hoofdrol van Assepoester. Stylist Fred van Leer kruipt in de huid van haar boze stiefmoeder en actrices Pip Pellens en Esmée van Kamen zijn de stiefzusters. GTST-ster Buddy Vedder neemt de rol van prins op zich, zanger Ger Otte speelt de koning en presentator Carlo Boszhard is de verteller van het verhaal.

Carlo Boszhard schreef het script samen met Maurice Wijnen. Ze goten het klassieke verhaal over weeskind Assepoester en haar gemene stiefmoeder en stiefzussen in een eigentijdse voorstelling. Bekende kersthits zullen daarbij niet ontbreken. Assepoester en het Kerstbal is de vierde editie van The Christmas Show, een concept gebaseerd op de populaire kerstshows in New York en Londen.