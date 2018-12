Frank van der Lende aangedaan door reis naar Soedan

Voor de 3FM-dj was het een indrukwekkende reis. „Zuid-Soedan is straatarm en er heerst voedselschaarste. Ze leven op het randje van de afgrond en door de burgeroorlog worden ze steeds van dat randje afgeduwd. Onze hulp is daar echt nodig.” De noodhulp die het Rode Kruis aan de mensen daar biedt, is een van de goede doelen waaraan het publiek geld kan geven in de 3FM Serious Request: Lifeline-actie van dit jaar.

„Alle clichés uit films blijken waar te zijn. Vrouwen die een jerrycan op hun hoofd dragen, kleine kindjes met bolle buikjes, de kleihutten, het was soms bijna surrealistisch”, vertelt Frank.

Vogeltjes en bessen

Van der Lende heeft op zijn reis de verschillende werkzaamheden van het Rode Kruis gevolgd. „Ik heb mij nooit beseft hoe systematisch het Rode Kruis te werk gaat. Alles wordt gerapporteerd en er is een langetermijnvisie. Zo is de radio-dj mee geweest op droppings van voedselpakketten. Op plekken die te moeilijk of gevaarlijk te bereiken zijn over land, worden vanuit een helikopter voedselpakketten gedropt.

„Ik stond beneden bij een gezin dat daar de hele dag in de brandende zon aan het wachten was op het eten. „De moeder van het gezin, Mali, vertelde mij hoe zij al drie kinderen was verloren en dat er geen eten is. Ze eten de bessen die ze kunnen vinden, maken soep van blaadjes of halen jonge vogeltjes uit nestjes en eten die op. Van zo’n voedselpakket kan een gezin een maand leven.”

Verwoest

Mensen die wel te eten hebben maar geen dak boven hun hoofd hebben, krijgen ook hulp. Het Rode Kruis geeft een gezin in zo’n situatie een tentzeil, een emmer en jerrycans zodat zij tenminste een dak boven het hoofd hebben voordat het regenseizoen begint.

Frank vindt het bewonderenswaardig hoe goed de mensen daar met hun situatie kunnen omgaan. „Ik heb dat gezien in een medische kliniek waar ik sprak met Gabriel. De jongen van in de twintig verloor in de burgeroorlog zijn onderbeen. Hij was zijn onderbeen kwijt maar hij zei tegen mij: om mij heen lagen mijn zes dode broers, ik ben zó blij dat ik nog leef! Wat een ellende, wat een trauma.” Van het Rode Kruis kreeg Gabriel een prothese waardoor hij weer kan lopen en voetballen.

Beetje activistisch

„Ik ben niet een wereldverbeteraar maar met iets kleins kan je iets groots doen. „Dan haal je even een keer geen koffie to go. Ja, van zo’n reis word je toch wel een beetje activistisch.”

Serious Request wordt dit jaar anders dan voorgaande jaren. In plaats van het Glazen Huis gaan de zes dj’s onder de noemer Lifeline een week lang te voet door Nederland. Zij gaan daarbij 24 uur per dag van actie naar actie en komen op de dag voor kerst aan in TivoliVredenburg in Utrecht.