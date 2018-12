Kim Kardashian mengt zich in ruzie Kanye

Kanye West gooide er de afgelopen dagen ruim 125 tweets uit waarin hij beweert dat hij en zijn gezin bedreigd zijn door Drake. Opmerkelijk genoeg besloot juist rapper Drake zijn beveiliging op te schroeven, terwijl juist hij ervan beschuldigd is Kanye te bedreigen.

Kim Kardashian is het blijkbaar beu aan de zijlijn te staan, omdat haar veiligheid en die van haar gezin nu in het gedrang lijken te komen. „Durf mijn man en mijn gezin niet te bedreigen, hij effende het pad zodat er een Drake kon zijn”, schreef ze in een tweet die ze kort daarna alweer verwijderde.

De diva vond het ook nodig met de wereld te delen hoe geweldig haar man in haar ogen is. „Mijn echtgenoot is de meest briljante en slimste persoon is die ik ken. Hij heeft zoveel grenzen opengegooid, van muziek tot mode en cultuur, hij zal de wereld blijven veranderen.”

