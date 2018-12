Frans Bauer annuleert last minute optreden

Frans Bauer Ⓒ Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

Het spreekwoord ’driemaal is scheepsrecht’ gaat niet voor Frans Buaer op. De zanger heeft zondag zijn optreden voor de Magisch Mooi Show in het Belgische Oudenaarde moeten annuleren. Het was de derde show van een reeks kerstconcerten.