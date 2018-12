Ellen DeGeneres hunkerde naar uitdaging

Maar liefst vijftien jaar lang deed Ellen niet meer aan stand-upcomedy, maar 18 december is ze weer op het podium te zien in de stand-upshow Ellen DeGeneres: Relatable. Aan Jimmy Kimmel vertelt de 60-jarige presentatrice dat ze vijftien jaar geleden stopte met stand-up, omdat ze er wel klaar mee was na twintig jaar op het podium te hebben gestaan.

„Ik was er gewoon echt klaar mee, snap je? Ik deed het twintig jaar en ik maakte altijd grapjes als ik op tournee was dat er een moment zou komen dat mensen naar mij zouden komen in plaats van andersom. Dat moment was eindelijk daar, dus stopte ik”, legt ze uit.

DeGeneres vertelt dat het erg zwaar was om steeds op tournee te zijn, maar dat ze de uitdaging van het schrijven van nieuw materiaal en optreden voor een live publiek mistte „Er zijn nu alweer vijftien jaar voorbij en ik merk dat ik het echt mis. Het is echt een uitdaging om een nieuwe show neer te zetten, maar ik begon gewoon te schrijven. Ik ben er nu heel blij mee.”

Ellen vond het belangrijk dat er in de show een andere kant van haar belicht wordt dan die mensen al kennen. „Mensen kennen mij van mijn talkshow, maar maar weinig mensen kennen me al comédienne. Ik wil dat ze weten dat ik ook iets anders kan.”