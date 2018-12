Populariteit Amsterdamse musea blijft groeien

De grootste publiekstrekker met 240.000 belangstellenden was de feestelijke tentoonstelling High Society, waarmee gevierd werd dat de Rembrandt-portretten Marten en Oopjen in volle glorie in Nederland te zien waren.

Ook het Van Gogh Museum ziet zijn populariteit alsmaar toenemen, maar dan vooral op social media. Het museum kan inmiddels bogen op de meest betrokken online fanbase van de internationale museumwereld. Het aantal volgers op Instagram verdubbelde tot 900.000, de Facebookpagina’s van het Van Gogh hebben gezamenlijk meer dan 4,7 miljoen volgers. Al die mensen zijn goed voor ruim 7,5 miljoen likes en opmerkingen. Op Instagram ligt het engagementaandeel met meer dan 9,1 miljoen likes en sharings zelfs nog hoger.

Het aantal bezoekers dat daadwerkelijk in Amsterdam de schilderijen van Vincent van Gogh kwam bewonderen, kwam in 2018 uit op ruim 2,1 miljoen. Dat is bijna 95.000 mensen minder dan vorig jaar, toen het absolute recordaantal van meer dan 2,2 miljoen behaald werd.

De rij wachtenden voor het Van Gogh Museum is sinds enige tijd verdwenen. Dit heeft niets met tanende belangstelling voor het leven en werk van de Nederlandse schilder te maken, zegt directeur Axel Rüger. „Doordat we overgegaan zijn op 100% online ticketverkoop met tijdsloten is er een betere spreiding in het museum en hoeft niemand meer buiten te wachten. Dat zie je nu ook terug in onze hogere bezoekerswaardering.”

Taco Dibbits, de directeur van het Rijksmuseum, is vooral erg blij dat de tentoonstellingen in 2018 meer Nederlanders hebben getrokken. Dankzij succesvolle tentoonstellingen zoals High Society en 80 jaar Oorlog vonden ruim 875.000 landgenoten hun weg naar het museum. Onder hen veel kinderen: maar liefst 370.000, waarvan de helft met school kwam kijken.

Ook de Escape Game, een nieuw initiatief van het Rijks, trok een jonger publiek. Niet minder dan 15.000 deelnemers speelden deze interactieve puzzeltocht in de zomer. Wegens het grote succes wordt het ’ontsnappingsspel’ in de komende kerstvakantie herhaald.

De Nieuwe Kerk in Amsterdam trok de afgelopen 12 maanden ook weer iets meer bezoekers: 230.000, dat is 20.000 meer dan in 2017. Vooral de expositie over Het leven van Boeddha en Wold Press Photo lokten veel belangstellenden. De Hermitage kon het recordjaar 2017, toen de Hollandse meesters uit St. Petersburg te zien waren, niet overtreffen. Destijds kwam een half miljoen mensen een kijkje nemen. Nu komt het bezoekerscijfer uit op een stevige 440.000.