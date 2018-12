Emma Stone heeft eigen film nooit gezien

„Nee, ik heb Easy A nooit gezien”, vertelt Stone aan Variety. „Ik heb wel bepaalde scènes gezien. Ik ben bij een preview geweest voor vrienden en familie van de cast, maar ik moest halverwege weglopen. Wie wil zichzelf nou zo lang zien?”, vraagt ze zich hardop af.

Maar dat is niet de enige reden waarom ze de film nooit heeft bekeken. Emma wil het gevoel dat ze toen had namelijk nooit meer herbeleven en ze vreest dat dat wel gebeurt als ze de film bekijkt. „Ik was twintig en had de lat enorm hoog gelegd, ik voelde heel veel druk. Tijdens de opnames, maakte ik mezelf gek met mijn gedachtes: ’Alles kan verkeerd gaan, ik heb geen idee wat ik aan het doen ben!’. Ik was altijd aanwezig. En als ik niet op tv was, werd er wel over me geschreven. Het was veel te veel voor me”, blikt de actrice terug.

„Ik had het gevoel dat ik continu alles correct moest doen. Het was de eerste keer dat ik zo op mezelf aangewezen was en erop moest vertrouwen dat ik het allemaal aan kon. Ik heb mezelf veel te veel onder druk gezet.”