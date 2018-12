Heino (80) pakt uit in Las Vegas

Voor zijn tachtigste verjaardag besloot de hitzanger donderdag flink uit te pakken. Althans, zijn vrouw Hannelore. Zij liet dinsdag al aan Privé weten dat ze een mooie reis heeft georganiseerd: „Hij hoeft alleen maar in het vliegtuig te stappen, alles is geregeld. Ik weet waar hij van houdt.”

En daar blijkt geen woord van gelogen. Heino vierde zijn verjaardag met dertien goede vrienden in Las Vegas. Onder meer illusionisten Siegried & Roy kwamen langs om hem te feliciteren.„We zijn zo trots op Heino! We zijn al tientallen jaren bevriend”, vertelt Roy aan de Duitse krant. „Het spreek voor zich dat we hier vandaag zijn.” De mannen hadden een opmerkelijk cadeau voor hem uitgekozen: een laser-gesneden stenen schedel, versierd met bloemen.

„Ik voel me fantastisch op mijn 80e, bijna zoals op mijn 40e. Daarop proost ik vandaag. Mijn wens is dat God mij en Hannelore nog vele mooie jaren geeft”, reageert Heino. „Ik kan het nauwelijks geloven, maar ik moet vandaag voor de eerste keer naar bed met een tachtigjarige! Gods wegen zijn ondoorgrondelijk”, grapt Hannelore. Waarna Heino en zijn vrouw elkaar liefdevol aankijken. „Niet veel mensen kunnen dat zeggen, Hannelore”, troost hij haar.