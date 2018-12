Zoë Kravitz vecht iedere dag tegen eetstoornis

„Als iemand die heeft geworsteld met zowel anorexia als boulimia, kan ik alleen maar adviseren altijd lief voor jezelf te zijn”, vertelt Zoë aan de Britse Marie Claire. „Het belangrijkste is dat je zelf echt beter wilt worden.” Ze legt uit alleen jijzelf aan het herstel kunt werken. „Zelfs al heb je nog zoveel steun van familie en vrienden en zit je in therapie. Het was pas toen ik het zelf helemaal beu was dat ik mijn lichaam en geest aan het martelen was, dat ik besloot niet meer te luisteren naar de negatieve stemmen”, verklaart ze.

„Ook nu nog moet ik mij eraan herinneren dat ik deze belofte aan mezelf heb gemaakt, want herstel is een continu proces. Het is belangrijk dat iedereen dat weet, omdat het jaren goed kan gaan en je dan toch nog een terugval kunt krijgen.” De dochter van Lenny Kravtitz legt uit dat mensen vaak met het idee lopen dat als ze niet volledig hersteld zijn, ze zwak zijn. „Maar de waarheid is dat je altijd in strijd bent. Leef met de dag, sta het jezelf toe om het af en toe moeilijk te hebben en houd altijd je doel voor ogen.”

Zoë vecht zelf ook nog iedere dag tegen haar stoornis. „Er zijn dagen dat ik me realiseer dat ik weer heel de dag bezig ben geweest met wat ik heb gegeten en hoe ik eruit zie. Dat zijn hele ongezonde gedachtes. Wat belangrijk is, is dat ik eet als ik daar behoefte aan heb, goed voor mezelf zorg en sport.”