Jennifer Lopez had seks in trailer

Tijdens het programma What Happens Live spelen Jennifer en Leah Rimini het spel Never Have I Ever. Als de stelling ’Nog nooit heb ik seks gehad in mijn trailer’ wordt voorgelezen, reageert Leah direct door te zeggen dat ze dat nog nooit heeft gedaan. Lopez daarentegen blijft stil en neemt snel een slok van haar drinken, waaruit blijkt dat ze inderdaad een spannend avontuurtje heeft beleefd in haar trailer. Met wie wil ze niet zeggen.

Jennifer bleek met regelmaat te moeten drinken. Zo gaf ze toe dat ze ooit een collega heeft betrapt die zijn tekst op zijn hand had geschreven om af te kijken en een zanger heeft betrapt op playbacken tijdens een award show. Ook heeft ze zelf ooit tegen een vriend gezegd dat de film waar hij in zat geweldig was, terwijl ze hem eigenlijk afgrijselijk vond.