Emily Blunt is jaloers op Blake Lively

In gesprek met Elle Magazine krijgt Emily de vraag voorgeschoteld van welke vrouw ze de kledingstijl zou willen stelen. Daar hoeft de actrice niet lang over na te denken. „In ieder geval niet die van Emily uit The Devil Wears Prada, zij komt wanhopig over en moet gewoon even een snack eten.” Maar wie dan wel?

Blunt speelt de hoofdrol in Mary Poppins Returns en geeft toe een groot fan te zijn van de stijl van deze nanny. Maar als ze echt eerlijk is, blijkt Blake Lively haar grootste inspiratie. „Mary Poppins is moeiteloos stijlvol. Maar als ik me iedere dag zo zou kleden denk ik dat ik al heel snel zal worden lastiggevallen. Ik zou veel te erg opvallen. Ik kies dus voor Blake Lively... Geef me al je kleren!”