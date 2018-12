Kurt Russell noemt Hollywood seksistisch

„Als we kijken naar het verleden van Hollywood en de producten die daaruit voort zijn gekomen, kun je niet anders dan concluderen dat het voor vrouwen veel moeilijker is mee te draaien in dat wereldje dan voor mannen”, vertelt Russell aan BW magazine.

Ook heeft de acteur commentaar op de leeftijdsdiscriminatie die Hollywood steevast blijft toepassen. Volgens hem kunnen acteurs veel langer succesvol blijven in het wereldje dan actrices, omdat zij beoordeeld worden op hun uiterlijk en seksappeal. Het valt hem op dat vrouwen vaak niet meer gecast worden als ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt.

Kurt laat dan ook weten erg trots te zijn op de actrices, waaronder ook zijn vrouw Goldie Hawn, omdat zij deze ongeschreven regels aan hun laars weten te lappen en nog altijd succesvol zijn op latere leeftijd. „Goldies energie is ongelooflijk. Ze ziet er nog steeds geweldig uit, is goed in vorm en heeft een brede interesse in wat er gebeurt in de wereld. Toch steekt ze soms haar kop in het zand en heeft ze plezier.”

Maar hoewel hij trots is op het werk van zijn vrouw, kijkt hij zelden naar de films waar ze in speelt. Andersom ook niet. „Weet je, we kijken gewoon niet graag naar de films die we zelf hebben gemaakt. Soms stuitten we per toeval op een film tijdens het zappen, dan kijken we misschien wel even.”