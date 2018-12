Dave Roelvink: ’Dit is het zwartste jaar uit mijn leven’

„Ik weet nog steeds niet echt hoe ik dat ooit ga kunnen verwerken. Ik was zoveel bij mijn oma. En ja, ze was zo belangrijk in mijn leven. Ik zie dit wel als het het zwartste jaar uit mijn leven tot nu toe”, vertelt hij aan Shownieuws.

Ook tijdens een gezellig moment als het optuigen van de kerstboom, heeft Dave het zwaar. „Dan denk ik: ’O dan wordt het kerst, dan was ik altijd bij oma!’ Of dan zit ik op een verjaardag en denk ik aan haar”, verzucht hij.

