’Back to Black beste album van 21e eeuw’

Back to Black van de in juli 2011 overleden Winehouse wordt door de Britse krant als meesterwerk omschreven. Op het album staan grote hits als Rehab, You Know I'm No Good en Back to Black.

The Guardian vroeg de muziekkenners hun favoriete twintig albums uit de periode 2000 tot 2019 in te sturen. In totaal werden 454 verschillende platen genoemd. Het jongste album is van Kendrick Lamar. Zijn DAMN. uit 2017 haalde plaats 43.