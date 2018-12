’Heel Holland Bakt-Maroeska door slijk gehaald’

Hoewel de titel van het programma doet vermoeden dat Heel Holland Bakt een heerlijk gemoedelijk programma, blijkt de werkelijkheid het tegenovergestelde. Althans, volgens de wereld op sociale media. Twitter ging zondagavond opnieuw helemaal los op deelneemster Maroeska, omdat ze een ’valsspeler’ zou zijn.

Van de week deed zij op pagina Privé haar relaas: „Vrienden van me belden en appten… weet je wat ze allemaal over je zeggen? Dat je helemaal geen bak-amateur bent, al een kookboek geschreven hebt en een professioneel cateringbedrijf hebt!”

Daarin liet ze ook weten dat omroep Max van tevoren al wist hoe het zat. „Dat was de makers van het programma ook wel bekend. Ik heb daar nooit geheimzinnig over gedaan, maar het zit wel even iets anders. Koken, en niet bakken, is eigenlijk mijn tweede carrière. Eerst ben ik als ontwerpster van lampen en meubels behoorlijk succesvol geweest.”

Op de vraag of het met een kookboek toch niet een beetje professioneel is allemaal, had ze een heel duidelijk antwoord. „Nee, het bákken niet! Daar ben ik echt een amateur in. Als ik zin heb in een croissantje zal ik dat, waar ik woon sinds ik mijn huis kwijtraakte, nu zelf moeten maken. Hier zit geen Franse bakker. Dan ben ik wel een week bezig met croissantjes bakken om helemaal uit te vogelen hoe dat moet en hoe ik de smaak nog wat kan verbeteren.”, aldus Maroeska.

Bekijk ook: Deelnemer Heel Holland Bakt blijkt cateraar

Hieronder een greep uit de reacties: