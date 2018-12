Comedy Central komt met eigen MolTalk

Comedy Central staat dinsdagavond volledig in het teken van The Roast. Voorafgaand aan de uitzending waarin Johnny onder handen wordt genomen zet 'Roast Genius' Peter Pannekoek de leukste en meest spraakmakende fragmenten op een rij in Peter's Funniest Roast Video's. Na The Roast of Johnny de Mol, vanaf 20.30 uur op de buis, is het tijd voor de live nabeschouwing in MolTalk. Tooske Ragas en Danny Froger, die Johnny het vuur aan de schenen legden, schuiven aan bij presentator en ex-Roaster Dennis Weening. Ook Soundos en Lange Frans halen herinneringen op aan hun Roast-avonturen.

Johnny de Mol is de derde bekende Nederlander die moest geloven aan een Roast. In 2016 was Gordon de eerste, vorig jaar moest Giel Beelen eraan geloven. The Roast Of... is komen overwaaien uit de Verenigde Staten, daar werden eerder onder meer Donald Trump, Justin Bieber en Pamela Anderson geconfronteerd met gênante momenten en opvallende eigenschappen.