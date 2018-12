Filipijnse is nieuwe Miss Universe

Miss Universe Catriona Gray. Ⓒ Hollandse Hoogte

De Filipijnse Catriona Gray is in de Thaise hoofdstad Bangkok gekroond tot Miss Universe. Ze werd in de slotronde gekozen als mooiste van de meer dan negentig deelnemers. De 24-jarige Gray is geboren in Australië uit Filipijns-Australische ouders. Ze is op de Filipijnen onder meer actief als zangeres, model, student en onderwijzeres in sloppenwijken van Manilla.