Offset zegt sorry voor verstoren concert Cardi B

„Al mijn fouten zijn al publiek gemaakt”, twitterde de Migos-muzikant zondagavond over de actie. „Het leek me niet meer dan logisch om dan ook mijn verontschuldigingen in het openbaar te doen.” De rapper verklaarde dat hij slechts een poging waagde tijdens het optreden, en grapte daarbij „goddank had ik geen ballonnen.”

Op video’s die bezoekers van het concert deelden, is te zien dat Cardi niet gecharmeerd was van de lijmpoging. Ze praatte kort met Offset, waarna hij weer afdroop. Toch vroeg ze fans later via sociale media om niet te hard te zijn voor de vader van haar vijf maanden oude dochter. „Uiteindelijk blijft hij familie”, aldus de rapper.

