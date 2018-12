Davina Michelle in race muziekmoment van 2018

Glennis Grace is in de race met haar audities bij America's Got Talent. De Amsterdamse zangeres wist het dit jaar te schoppen tot de finales van de Amerikaanse talentenjacht. Ali B ontroerde met zijn ode aan Mies Bouwman tijdens het Gouden Televizer-Ring Gala, Davina Michelle deed dat met haar versie van Duurt te lang in Beste zangers. Ook Anouk zorgde voor een bijzonder tv-moment toen ze op de eerste dag van de lente opdook in het weerbericht van RTL. Waylon kan, ondanks dat hij in Lissabon als achttiende eindigde, toch nog in de prijzen vallen met zijn optreden in de finale van het Eurovisiesongfestival. Ook zijn vertolking van Outlaw In 'Em was volgens 100% NL een bijzonder moment.

Wie verantwoordelijk was voor hét ’Muziekmoment van het Jaar’ wordt begin januari duidelijk. De prijs van 100% NL worden voorafgaand aan de 100% NL Awards uitgereikt. De publieksprijzen voor Nederlandse artiesten worden op 7 februari uitgereikt.