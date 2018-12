Twee shows Ariana Grande in Ziggo Dome

De concerten maken deel uit van Ariana's Sweetener World Tour en staat dan ook in het teken van haar recente album Sweetener. Naast Amsterdam doet ze in Europa nog negentien andere steden aan, waaronder Antwerpen, Londen, Keulen en Hamburg.

De Ziggo Dome is geen onbekend terrein voor Ariana. Ze stond al vier keer in de Amsterdamse poptempel, in mei 2017 voor het laatst. Dat was vlak voor de aanslag in Manchester op 22 mei, na een concert van Ariana.