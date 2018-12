Domien Verschuuren gaat Top 40 presenteren

Het presenteren van de hitlijst is voor Domien een droom die uitkomt. „Toen ik een klein halfjaar geleden besloot de overstap te maken naar Qmusic had ik nog niet durven dromen dat ik ook deze prachtklus erbij zou krijgen. De Top 40 is veruit de bekendste en meest gevestigde hitlijst op de Nederlandse radio en ik ben heel trots dat ik deze wekelijks mag presenteren.”

De Top 40 is al sinds januari 1965 te horen op de radio, eerst bij Radio Veronica en later op Radio 3. De afgelopen 25 jaar zond 538 de hitlijst uit. Bekende dj’s als Lex Harding, Erik de Zwart, Wessel van Diepen en Jeroen Nieuwenhuize presenteerden de hitlijst. Momenteel wordt de hitlijst gepresenteerd door 538-dj Ivo van Breukelen.

Meteen op 1 januari is de Top 40 al te horen op Qmusic. Dan zendt de zender een jaaroverzicht uit. Ook de ’Alarmschijf’, een populair onderdeel van de Top 40, verhuist mee naar Qmusic.