’Queen moet oplossing familieprobleem willen’

„Alle families, koninklijk of niet, zijn hetzelfde en zouden samen moeten zijn, zeker rond de feestdagen”, stelt Thomas in zijn zoveelste interview. Markle heeft al maanden geen contact met zijn dochter, die in mei trouwde met prins Harry. In aanloop naar het huwelijk sloot Thomas een akkoordje met paparazzi en gaf hij verschillende interviews, dat werd hem in het Verenigd Koninkrijk niet in dank afgenomen. Vanwege gezondheidsproblemen was Thomas niet bij de bruiloft en bracht prins Charles Meghan naar het altaar.

„Je bent m’n dochter en ik wil graag contact met je”, herhaalde Thomas maandag nogmaals. Hij is van mening dat Meghan en hij zich over de problemen heen moeten kunnen zetten. „We zijn familie, neem alsjeblieft contact met me op.”

Hoewel Thomas al ruim een halfjaar geen contact meer heeft met zijn zwangere dochter en zijn schoonzoon nog nooit heeft ontmoet, is hij er zeker van dat er „een plek” is voor hem. „Ik ben haar vader, ik word de grootvader van hun kinderen. Alles wat ik kan zeggen is: ik ben hier en dat weet ze. Ik heb contact met haar gezocht, nu moet zij contact met mij zoeken. Ik hou heel veel van haar.”