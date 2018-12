NCIS-actrices steunen Michael Weatherly

Pauley Perrette schreef bij een foto waarop ze met Weatherly te zien is. „Deze man, van wie ik hou, die ik respecteer, vertrouw en ken. Twee decennia aan vriendschap en respect. De beste. Ik hou van je, voor altijd een eeuwig.” Sasha Alexander liet weten: „Ik heb heel wat meegemaakt met mijn vriend Michael Weatherly. Altijd met een lach, een echte vriend, aardiger vind je ze niet.”

De MeToo-zaak rond Weatherly kwam aan het licht na onderzoek van de New York Times. De acteur verklaarde tegenover de krant: „Tijdens de opnames heb ik grappen gemaakt naar aanleiding van het script. Toen Eliza me vertelde dat ze zich ongemakkelijk voelde bij mijn taalgebruik en poging tot humor, schaamde ik me enorm en heb ik meteen mijn excuses aangeboden. Ik begrijp nu dat wat ik heb gezegd grappig noch gepast was en het spijt me dat ik Eliza heb gekwetst.”