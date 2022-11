Oeps! Lil Nas X verwart Nederland met Duitsland

Op zijn Instagram deelt hij een reeks foto’s, waarbij hij schrijft: „Niggas in Germany.” Maar op de foto’s is toch duidelijk te zien dat hij zich niet in Duitsland begeeft. Zo komt er een wel erg Hollands ogend fietspad voorbij en de tekst bij kippenbouten aan het spit luidt toch echt: ’3,50 euro per kippenbout’.

Zijn Nederlandse fans proberen hem er nog op te wijzen. Een iemand schrijft: „Bro, that’s not Germany, this is the Netherlands.” En een ander grapt: „Germany is my favourite city in Amsterdam.”