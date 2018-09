HBO-hackers eisen losgeld van CEO

De groep, die zich Mr. Smith noemt, lekte vijf scripts van Game Of Thrones. Eén daarvan betreft een nog niet uitgezonden aflevering. Daarnaast zetten de hackers volgens Wired nog allerlei internet HBO-documenten online, zoals emails, financiële overzichten, arbeidscontracten en marketingplannen.

Het is niet duidelijk hoeveel geld de hackers eisen van de zender. In de video laten ze weten dat de eis bij de CEO van HBO, Richard Plepler, ligt. De deadline voor betaling is 3 dagen na verzending van de brief met de eis aan het adres van Plepler, maar de cybercriminelen vertellen niet wanneer zij de losgeldeis hebben verstuurd.