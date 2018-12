Radar maakt winnaars Loden Leeuw bekend

Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Wie gaat het worden? André Hazes junior, Gerard Joling of René Froger. Alle drie zijn dit jaar genomineerd voor de Loden Leeuw, de prijs voor de meest irritante Bekende Nederlander in een reclame. Consumentenprogramma Radar maakt maandagavond behalve de winnaar in deze categorie, ook de meest irritante reclamespot van het afgelopen jaar bekend.